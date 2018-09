publié le 20/09/2018 à 03:02

Au total, ce sont onze chiens de chasse, de race épagneul breton et cocker, qui ont été retirés à leurs éleveurs ce lundi 17 septembre. Comme le rapporte franceinfo, ils étaient destinés à la revente et pour les concours de chiens. L'élevage situé à Boves, près d'Amiens, n'était pas aux normes. Les animaux ont été transférés sur les sites de la SPA à Poulainville et dans le nord de la France.



"On nous a alerté sur le fait que les chiens n’avaient pas d’eau à volonté. Ils vivaient toute la journée en cage alors que dans un élevage correct ils doivent sortir régulièrement à l’extérieur ou dans un local, pour qu’ils aient notamment de l’eau à volonté ", a expliqué Anne-Marie Choquet responsable de la SPA Poulainville à l'origine de cette saisie à franceinfo.

Enquête ouverte pour mauvais traitement envers un animal

"Une enquête a été réalisée et la SPA a demandé aux propriétaires de se mettre aux normes mais rien n’a été fait d’où l’intervention de la police nationale ce lundi", précise la responsable de la SPA. Le dossier a été transmis pour étude au niveau du parquet.

Selon la procureure adjointe du TGI d'Amiens, Anne-Laure Sandrétto, une enquête est ouverte pour mauvais traitement envers un animal. "Il s’agit davantage de délaissement d’animaux avec des conditions d’hébergements inadaptés", tient-elle toutefois à préciser. Le couple d'éleveur de chiens de chasse risque au maximum 6 mois d’emprisonnement, avec interdiction de posséder un animal et d’exercer la profession.