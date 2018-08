L'été, les abandons d'animaux se multiplient

publié le 05/08/2018 à 09:48

Le phénomène se reproduit malheureusement chaque été. À l'approche des départs en vacances, les abandons d'animaux sont en hausse.



"C'est catastrophique cette année. Nous avons une recrudescence de demandes d'abandon. Chaque jour, on reçoit des appels au refuge pour nous proposer de "récupérer" un animal. Or, les structures sont toutes saturées en France", s'indigne Stéphanie Sluzareck, directrice d'un refuge pour animaux de Montgeron (Essonne).

La spécialiste rappelle que les refuges ne peuvent accueillir que les animaux abandonnés légalement par leur propriétaire. Ceux trouvés errants sur la voie publique doivent être conduits à la fourrière. "Parfois, on ne nous demande pas notre avis. On nous jette des animaux par dessus les grilles (...). Le 14 juillet, on nous a déposé une petite lapine dans un état catastrophique devant le refuge. Son état était tel que nous avons déposé plainte pour acte de cruauté", raconte-t-elle.

Pour cause, abandonner un animal sur la voie publique est passible de 2 ans de prison et de 30.000 euros d'amende. Stéphanie Sluzareck appelle les témoins d'abandon d'animaux à contacter les autorités. "Il faut relever les plaques, prendre des photos (...). Il ne faut pas hésiter. Prendre un animal reste une grande responsabilité pour un particulier."