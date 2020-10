publié le 10/10/2020 à 15:39

Patience a été le maître-mot des usagers des transports en commun franciliens vendredi 9 octobre. Dans la soirée, plusieurs centaines de passagers du RER A et de la ligne L du Transilien ont été bloqués plusieurs heures, rapporte France Bleu Paris. À l'origine de ce blocage, une panne électrique survenue à Maisons-Laffitte, dans les Yvelines.

"Un fil de contact a été rompu par un train et on a dû couper complètement le réseau par mesure de sécurité", a expliqué la SNCF à la radio locale. Les passagers qui étaient en gare ont pu prendre des bus pour arriver à destination. Ceux qui se trouvaient déjà à bord des rames, en pleine voie ou sur des ponts, ont dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir finir leur trajet. De la gare de Poissy à celle de la Défense, l'attente a parfois duré plus de quatre heures.

Un retour à la normale après minuit

La SNCF explique qu'"il a fallu plusieurs heures pour remettre les trains en route." "L'alimentation est revenue aux alentours de minuit. Lorsque les trains étaient en gare, on a pu évacuer les passagers. En revanche, c'était plus difficile lorsque ce n'était pas le cas." Un train grande ligne en provenance de Rouen a aussi été mobilisé pendant plusieurs heures, a précisé la compagnie ferroviaire.