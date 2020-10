publié le 05/10/2020 à 20:57

L'Intercités s'est, bien malgré lui, transformé en train de nuit. Dimanche 4 octobre, les passagers d'un train Intercités parti à 20h02 de la gare de Limoges à destination de Paris, n'ont rallié la gare d'Austerlitz qu'à 05h50 le lendemain matin.

Selon Le Populaire du Centre, qui rapporte l'histoire, un pantographe, dispositif qui permet au train de capter le courant, a été arraché entre Vierzon et Salbris, dans le Loir-et-Cher. C'est à Vierzon que les passagers ont dû patienter pendant de longues heures avant de pouvoir repartir.

"On a attendu l'équipe de réparation qui n'a rien pu faire et on a été transbordés en pleine voie pour retour à Vierzon", raconte un passager. Un dimanche soir à Vierzon, pas de personnel d'astreinte pour prendre en charge le problème, ou même les passagers, dans l'urgence.

"On nous a juste fourni des bouteilles d'eau, mais pas de boîte repas", explique le passager interrogé par nos confrères. Le train a finalement pu repartir aux environs de 4 heures du matin et rejoindre la capitale. Aucun signe, dans les heures qui ont suivi, de la SNCF quant à une éventuelle compensation.