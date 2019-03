publié le 29/03/2019 à 18:02

La caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a annoncé avoir porté plainte, vendredi 29 mars, contre le mouvement radical d'extrême-droite Génération identitaire, dont certains membres ont occupé pendant plusieurs heures les toits de l'établissement. Entre 7h et midi, "19 activistes d'extrême-droite ont occupé les toits de la Caf", située à Bobigny, a expliqué Bérénice Galey, directrice des prestations et du service à l'allocataire.



Ils ont déployé trois banderoles dont une qui recouvrait l'ensemble du bâtiment et portait l'inscription : "De l'argent pour les Français. Pas pour les étrangers !", a précisé Mme Galey. Les pancartes ont été retirées et les membres de Génération identitaire ont été évacués peu avant midi par la police qui a bouclé le quartier, entraînant la fermeture de l'établissement au public.

La dissolution du parti d'extrême-droite réclamée

"Cette action porte atteinte au fonctionnement du service public, mais également à ses valeurs", a regretté Tahar Belmounès, directeur général de la Caf 93, dans un communiqué. "En appelant à restreindre les droits sociaux des étrangers, le groupe Génération identitaire nie l'identité de la branche Famille de la sécurité sociale", poursuit M. Belmounès.

Trois heures après le début de l'action de Génération identitaire, des sympathisants CFDT et FO s'étaient rassemblés devant la Caf 93 à Bobigny en signe de protestation. "Ils affichent leur haine dans le 93 pour diviser les habitants entre eux et faire diversion... Ils sont comme d'habitude les idiots utiles du gouvernement. Vite, leur dissolution !", a tweeté Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis.

Les crétins de #GénérationIdentitaire ont déployé ce matin une banderole sur la #CAF de #Bobigny. Ils affichent leur haine dans le 93 pour diviser les habitants entre eux et faire diversion... ils sont comme d'habitude les idiots utiles du gouvernement. Vite, leur dissolution ! — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 29 mars 2019

Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel a dénoncé de son côté "les méthodes de Générations Identitaires qui utilisent les bâtiments publics pour vomir leur message de haine" et a réclamé sa "dissolution".



Le Parti communiste Français 93 a fustigé dans un communiqué "une stratégie réfléchie (...) par les forces de l'extrême droite en Seine-Saint-Denis et à Bobigny en particulier pour implanter leurs idées nauséabondes".



En fin de journée, le parquet a annoncé le placement en garde à vue de 19 personnes dans cette affaire.