publié le 26/03/2019 à 09:51

La police a eu besoin de nombreux renforts tout au long de la soirée. Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars, plusieurs personnes ont tenté de mener des expéditions punitives contre la communauté Rom en Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 20 individus.



Entre 20 heures et 3 heures du matin, au moins 3 expéditions ont eu lieu dans le département. À Clichy sous Bois, une vingtaine d’individus munis de bâtons se sont introduits dans un pavillon squatté par 23 membres de la communauté Rom. Ils ont pris la fuite. Poursuivis par les malfaiteurs, ils se sont réfugiés dans une grande surface située à proximité. Cet événement a mené à l'interpellation de 5 hommes. Deux policiers ont été légèrement blessés.

À Bobigny, une cinquantaine d’individus armés de couteaux et de bâtons ont incendié 2 camionnettes de Roms et un véhicule particulier, en bordure de la nationale RN3. Les forces de l'ordre ont interpellé 7 personnes. Dans cette même ville, une rixe a éclaté entre des Roms et une quinzaine d’individus armés qui avaient suivi une camionnette. Cela a donné lieu à 5 interpellations. Des incidents ont également été signalés à Aubervilliers, Noisy-le-Sec et Bondy.

Ces faits font suite à une rumeur qui circule dans le département depuis quelques jours, selon laquelle des personnes de la communauté Rom tenteraient d’enlever des enfants et des adolescents dans les rues de leurs villes. La préfecture a déjà communiqué en indiquant qu’il s’agissait d’une fake news.