Seine-Maritime : mis en examen après avoir filmé des fillettes à la piscine

publié le 04/08/2018 à 03:29

Il filmait des femmes et des petites filles en train de se changer à la piscine. Un homme âgé de 29 ans a été mis en examen en Seine-Maritime pour détention d'images pédopornographiques et placé en détention provisoire, a-t-on appris vendredi 3 août de source judiciaire.



L'homme avait été interpellé mardi 31 juillet alors qu'il filmait des femmes et des fillettes en train de se changer à la piscine de Bolbec dans le département de la Seine-Maritime. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert de nombreuses photos et vidéos à caractère pédopornographique.

Déjà connu de la justice pour des faits similaires, l'homme a été mis en examen pour "détention d'images à caractère pédopornographique" ainsi que pour "atteinte à la vie privée", concernant les faits constatés à la piscine de Bolbec.