publié le 03/05/2018 à 11:55

L'Église catholique est-elle à nouveau touchée par un scandale de pédophilie ? Le doute ne semble plus permis à la lecture d'une enquête du Point, révélant que des investigations seraient en cours concernant des affaires de maltraitance et d'agressions sexuelles survenues au sein du village d'enfants de Riaumont situé à Liévin (Pas-de-Calais), dans les années 1990 et 2000.



Le procureur de la République de Béthune, Philippe Peyroux, a effectivement confirmé que "plusieurs dossiers d'informations judiciaires sont confiées depuis plusieurs années à un juge d'instruction de Béthune". L'an dernier, l'un des piliers de cette communauté traditionaliste depuis les années 1980, le père prieur Alain H. a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Selon les informations du Point, la justice lui reproche des faits de pédophilie.

Ce n'est pas la première fois que cet établissement critiqué pour ses méthodes d'éducation mais aussi pour ses liens avec l'extrême-droite fait parler de lui. En 2001, le suicide d'un jeune pensionnaire avait alerté les autorités, qui avaient fini par classer l'affaire sans suite. Le jeune homme âgé de 14 ans aurait confié à sa grand-mère subir un traitement très dur à Riaumont, où sont hébergés des jeunes de 11 à 15 ans, placés par leurs familles très religieuses ou alors parce qu'ils ont été renvoyés de plusieurs établissements.

Humiliations et maltraitance

Plusieurs témoignages rapportent ainsi la violence des "punitions" infligées par les hommes d'église :"claques, pompes, travaux de maçonnerie la nuit, suppression de la seule permission mensuelle des pensionnaires, ou encore supplice qui consistait à rester à genoux sur une règle". D'autres évoques des humiliations comme l'obligation de "porter son slip sale sur la tête".



L'un des anciens pensionnaires interrogé par Le Point revient sur son audition par la police. "Après une journée d'entretien, les policiers ont commencé à insister sur les violences sexuelles", explique-t-il. Lui-même parle d'un certain Bernard, "le pire de tous. Il s'occupait de l'infirmerie. À l'époque on se disait 'On n'y va pas, avec lui, on va finir en slip!'" se souvient celui qui a aujourd'hui 40 ans.

Première plainte pour viol en 2013

La première plainte pour viol date de 2013, et plus de 200 témoins auraient été entendus depuis, dans le cadre des différentes informations judiciaires en cours. Dernièrement, deux anciens encadrants de l'établissement devenus prêtres par la suite auraient été placés en garde à vue, toujours selon nos confrères. L'un deux contacté par le journal dément avoir été convoqué par la police mais confie néanmoins que "tout le monde est passé au peigne fin", dans cette enquête qui s'annonce encore longue et fastidieuse.