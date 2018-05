et AFP

publié le 04/05/2018 à 13:10

Ses victimes sont âgées de 8 à 16 ans. Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé mercredi 2 mai et placé en garde à vue, dans la région de Lens, dans le Pas-de-Calais. Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement et violé une vingtaine de mineures.



Pour attirer ses proies, il se faisait passer pour un agent de police à VTT et simulait des contrôles anti-drogues. Une fois proche de sa future victime, l'individu se livrait à des attouchements sexuels, allant parfois jusqu'à la pénétration digitale.

Il s'agit d'un récidiviste inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIV), qui a été au cœur des débats après le viol et la mort d'Angélique, dont le principal suspect - qui a avoué le meurtre - était aussi inscrit à ce fichier avant de passer à l'acte.