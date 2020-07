Avignon : un agent SNCF lui demande de mettre son masque, il le menace de mort

Une femme agent SNCF, portant un masque, et indiquant le chemin à un voyageur. (illustration)

publié le 16/07/2020 à 17:02

Un homme a été interpellé à la gare centre d'Avignon, dans le Vaucluse, mercredi 15 juillet après avoir menacé de mort un agent SNCF qui venait de lui demander de mettre son masque. L'individu, âgé d'une trentaine d'années et originaire de Marseille, a verbalement invectivé l'agent en question avant de mimer avec sa main le geste de l'égorgement.



Les faits ont eu lieu en milieu de journée, au sein de la gare SNCF, selon Le Dauphiné, qui rapporte l'information. La Sûreté ferroviaire et la police ont pu intervenir rapidement et ont interpellé le trentenaire.

Le mardi 7 juillet, dans cette même gare, la police avignonnaise avait arrêté un homme, qui avait refusé de mettre un masque dans le train, ainsi que sur le quai en descendant. Toujours selon Le Dauphiné, l'individu, qui avait cinq couteaux sur lui et un sabre à champagne, visiblement ivre, s'était montré menaçant et violent.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les trains et dans les gares depuis le déconfinement. Le Premier ministre Jean Castex a par ailleurs annoncé ce jeudi 16 juillet que la mesure serait généralisée à tous les lieux publics clos dès "la semaine prochaine", et non pas finalement qu'à partir du 1er août.