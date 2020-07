Le Havre : elle refuse de porter un masque et agresse la directrice de La Poste

publié le 23/07/2020 à 04:27

Une femme de 23 ans, qui refusait de porter un masque, s'en est prise aux employés du bureau de poste où elle se trouvait, mardi 21 juillet, au Havre. Elle a ensuite violemment agressé la directrice de l'établissement, sautant par-dessus le guichet pour la frapper au visage.

Selon le site 76Actu, la jeune femme, qui était venue retirer une carte bancaire, a d'abord insulté l'employé qui lui a demandé une première fois de mettre un masque. Elle aurait aussi hurlé, au sujet du coronavirus, "je m'en fous de l'avoir et de le donner tout le monde" avant de sortir.

Plus tard, elle est revenue avec un masque autour du cou. Les employés du bureau de La Poste lui ont rappelé qu'il fallait le porter correctement sur le visage, et c'est là que la situation a dégénéré. La directrice du bureau de poste a été agressée, se faisant frapper au visage et au ventre, et arracher les cheveux.

La jeune femme a été arrêtée et placée en garde à vue pour les violences commises et devra également répondre du refus de porter un masque. Pour rappel, il est obligatoire de porter un masque dans les lieux publics clos depuis le lundi 20 juillet.