Seine-et-Marne : une octogénaire surprend trois cambrioleurs en pleine nuit

publié le 25/04/2020 à 01:20

Ils ont été surpris pas la police dans la nuit. Et elle a assisté à cette arrestation en plein milieu de son salon à 3h45 du matin. Trois cambrioleurs se sont introduits au domicile d'une octogénaire, rue des Ormes à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne rapporte Le Parisien.

Les policiers de la brigade anticriminalité de Moissy-Melun sont intervenus après le témoignage d'un voisin. Ils ont vu de la lumière à l'intérieur de la maison et sont tombés nez à nez avec les voleurs. "Deux hommes s'affairaient avec des sacs tandis que le troisième était caché sous la table", explique le quotidien. La propriétaire de la maison qui venait de se faire subtiliser sa tablette et son téléphone a été réveillée par les bruits de l'arrestation. Elle a trouvé les trois jeunes et les policiers au milieu de son salon.

Les deux cambrioleurs majeurs de 18 et 24 ans ont été confondus par deux empreintes de pas avec des ondulations caractéristiques. Ils ont été été condamnés à 12 et 8 mois d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt. Ils ont été été incarcérés à la prison de Fleury-Mérogis. Le troisième homme, un mineur de 17 ans, a été remis en liberté et fera l'objet d'une convocation ultérieurement.