Enseignants : une vocation qui peut être pesante

Françoise a un souci avec sa petite-fille de 2 ans. C'est la première fois qu'elle l'a gardait et a constaté qu'elle pinçait, mordait et piquait des colères. Cela a ramené Françoise aux soucis qu'elle a rencontré lorsque son fils, atteint de troubles psychiatriques était enfant. Lorsqu'elle en a parlé a sa psychiatre, cette dernière a été assez agressive. Françoise est désemparée face à la situation.

Manon est depuis 2 ans avec un homme qui est marié. Bien qu'elle culpabilisait, il na eu de cesse de lui répéter qu'il ne se passait plus rien depuis 15 ans. La situation devient de plus en plus difficile à vivre pour Manon. Elle hésite à lui poser un ultimatum, mais elle a peur de le perdre.

Coco est professeur d'anglais dans un lycée technologique. Elle fait tout pour intéresser ses élèves, mais elle est usée. Elle n'est pas la seule à être dépassée, ses collègues aussi. Désespérée, Coco a du mal à s'imaginer passer les 30 prochaines années de sa carrière dans cette situation.

Julien a été élève dans un lycée technologique et c'est une professeure de français qui lui a donné l'amour de la littérature et qui l'a aidé à changer de filière.

Marie est proviseur en lycée professionnel et souhaitait soutenir Coco.

Christelle est professeure de français et comprend Coco.

Nathan est séparé depuis 2 ans. Mais il sent qu'il y a encore un lien affectif réciproque avec son ex-femme. Nathan se demande comment faire pour lui dire qu'il l'aime encore.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

