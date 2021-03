et AFP

publié le 22/03/2021 à 23:12

Cinq membres d'une même famille ont été placés en garde à vue lundi 22 mars, soupçonnés d'avoir agressé un enseignant d'une école primaire de Laon, dans l'Aisne. Les faits se sont produits lundi matin, "à la suite d'un échange" entre la mère d'un élève de maternelle de l'école Hélène-Boucher "autour de la problématique de son absentéisme répété", a indiqué à l'Agence France-Presse le procureur de Laon, Guillaume Donnadieu.

Après cet échange devant l'école, la mère est revenue accompagnée de quatre autres membres de sa famille : le père de l'enfant, deux de ses oncles et sa grand-mère. Des coups auraient alors été portés dans la cour de l'établissement sur l'enseignant "qui souffre de plusieurs blessures au visage". Il doit être examiné mardi par un médecin légiste, selon le magistrat.

Aucun antécédent de violence n'avait été signalé par l'école jusqu'alors pour cette famille. La garde à vue des cinq personnes, qui "ont globalement reconnu les faits" selon le parquet, devrait être prolongée mardi matin.

Blanquer dénonce des "actes inadmissibles"

Dans un communiqué, le préfet de l'Aisne Ziad Khoury, qui s'est rendu sur place, a dénoncé "l'agression physique inacceptable dont a été victime un enseignant" et indiqué qu'un "message de soutien et de reconnaissance" du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer "leur a été transmis". Il a appelé également "à la plus grande fermeté face à de tels comportements inadmissibles, venant de l'entourage d'un enfant scolarisé dans cette école".

En visite dans une école élémentaire de La Ferté-Milon, également dans l'Aisne, Jean-Michel Blanquer a dénoncé lundi des "agressions totalement inacceptables" et des "actes inadmissibles" de la part de parents d'élèves, alors qu'une directrice d'école maternelle et d'une agent territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) ont été agressées jeudi par une parent d'élève et sa fille à Nogent-sur-Oise.