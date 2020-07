Seine-et-Marne : un enfant meurt après avoir chuté du 6e étage d'un immeuble

publié le 16/07/2020 à 23:26

Un dramatique accident est survenu ce jeudi 16 juillet en Seine-et-Marne. Un garçonnet âgé d'un an et demi a fait une chute mortelle du sixième étage d'un immeuble d'habitation à Chelles, selon les pompiers.

D'après les premiers éléments, "l'enfant a échappé à la vigilance de sa grand-mère et a escaladé pour accéder à la fenêtre qui était ouverte", a indiqué le Codis de la Seine-et-Marne. À l'arrivée des secours peu après 11h30 ce jeudi matin, l'enfant présentait "une hémorragie importante et était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pu être réanimé".

À noter qu'en France, entre l'âge de 0 et 6 ans, la chute est l'accident le plus fréquent et l'accident domestique est la première cause de mortalité pour les enfants, selon les statistiques fournies par les services du ministère des Solidarités et de la Santé.