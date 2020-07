Espagne : un homme chute du 7e étage et tue un client en terrasse

publié le 14/07/2020 à 15:23

Tragique accident à Marbella. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet, un Britannique de 49 ans, en vacances dans cette ville du sud de l'Espagne, a chuté du 7e étage de l'hôtel où il séjournait. Il est tombé sur un client de la terrasse de l'hôtel. Les deux hommes sont morts sur le coup.

Selon les informations du et du Guardian, relayées par LCI, Tony Holmes a terminé sa chute sur la terrasse de l'hôtel cinq étoiles Costa del Sol, où Antonio Gonzales, père de famille espagnol, prenait un verre avec son épouse et ses amis. "Je ne sais même pas comment je vais pouvoir vivre sans toi papa, j'espère que tu sais à quel point je t'aime et que je ferai tout pour toi", a écrit sur les réseaux sociaux la fille de Tony Holmes dans un vibrant hommage.

Les amis d'Antonio Gonzales lui ont également rendu hommage. "Parfois, la vie emporte ceux qui ne le méritent le moins, dans des circonstances stupides et irréalistes. Repose en paix mon ami. Marbella ne t'oubliera jamais."