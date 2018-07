publié le 26/07/2017 à 23:49

Leur marché juteux leur a rapporté près de 100.000 euros. Une femme et son mari, habitants d'Évry-Grégy-sur-Yerres (Seine-et-Marne), ont été condamnés, mardi 25 juillet, par le tribunal correctionnel de Melun pour commerce illégal de chihuahuas.





Selon des informations de 20 minutes, les deux époux ont importé plus de 250 chiens de Slovaquie entre 2011 et 2013. Achetés 250 euros, les chiens étaient ensuite revendus 850 euros sur Le Bon Coin. Au total, le couple aurait touché pas moins de 100.000 euros non déclarés.

Les forces de l'ordre ont mis fin aux agissements du couple en 2013 après une perquisition de son logement. Ils avaient découvert des cadavres de chiens, entassés dans le frigo. Selon le site actu.fr, la femme à la tête de ce commerce illégal, âgée de 55 ans, aurait bénéficié de l'aide d'un vétérinaire notamment pour acquérir des vaccins et des puces électroniques.

La femme a été condamnée à une peine de prison avec sursis. 30.000 euros lui ont été confisqués. Son époux a écopé d'une amende de 5.000 euros. Le vétérinaire a quant à lui été condamné à une amende de 3.000 euros dont 2.000 euros avec sursis.