et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/03/2017 à 01:01

Les maîtres peuvent désormais scruter de très près le comportement et le bien-être de leur chien, grâce aux colliers de Jagger & Lewis. "L’idée, c’est de pouvoir mieux suivre le comportement de son chien et d’être mis au courant d’un certain nombre de petites choses qui peuvent se passer", explique Alexandre Delille, cofondateur de Jagger & Lewis. "Il y a des comportements qui sont symptomatiques de problème de santé", poursuit en prenant l’exemple d’une éventuelle augmentation de la consommation d’eau pouvant être annonciatrice de problèmes rénaux, ou de diabète.



Au moyen d’un petit boîtier doté de capteurs, le comportement de l’animal est scruté en continu. Le maître de l’animal reçoit un retour sur son smartphone grâce à l’application mobile de Jagger & Lewis. Pour parvenir à ce résultat, l’entreprise d’Alexandre Delille à travailler avec deux vétérinaires dans ses équipes, dont un vétérinaire comportementaliste "qui a travaillé sur la définition du matrice de bien-être".

L’application comporte également des modes "absence" ou "dog-sitter", pour pouvoir s’assurer du bien-être de son animal de compagnie à distance. Compte tenu du poids du boîtier, environ 30 grammes, la technologie de Jagger & Lewis est pour l'instant réservée aux chiens de plus de 3 kilos. Pour s'offrir ce collier high tech, il faudra également débourser 200 euros.