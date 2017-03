La SPA sauve une cinquantaine de chiens à l’agonie près de Lyon

publié le 12/03/2017 à 11:17

La SPA du Rhône a procédé mardi 7 mars à une grosse opération de sauvetage à Saint-Martin-en-Haut. Chez une sexagénaire qui vivait dans une maison isolée, l'association a découvert 53 chiens qui vivaient dans des conditions plus qu’insalubres.



Enfermés en permanence dans la maison avec la propriétaire, ils vivaient au milieu des déjections et dans le noir. Certains, parfois entassés dans les toilettes, et ne pouvaient plus se déplacer. Des cadavres de canidés ont même été découverts sur la terrasse. Les animaux qui ont secouru soufraient de très lourdes pathologies ou de handicap, certains étaient devenus aveugles. Deux d’entre eux ont même dû être euthanasiés.

Cette femme de 66 ans agissait pourtant au nom d'une association de protection animale. Les chiens secourus ont été placés dans une pension et dans un refuge de la SPA du Rhône afin d'être soignés. "On a un gros travail de recherche d’identification de ces animaux, pour savoir s’ils appartenaient à personne", explique une des bénévoles de la SPA du Rhône. L’association va également porter plainte pour "cruauté".