Quarante et un chevaux "détenus dans des conditions sanitaires indignes" et 29 chiens ont été saisis jeudi 26 janvier dans un élevage de Haute-Saône par la Société protectrice des animaux (SPA), a indiqué lundi l'association. Cette opération a eu lieu à la demande de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) de Haute-Saône.



Les équidés, des pur-sang arabes "purs égyptiens", victimes de "négligences répétées", présentaient pour la plupart "tous les signes d'absence de soins et une maigreur caractéristique de la sous-nutrition", a indiqué la SPA dans un communiqué. Les chiens, des bouviers bernois et des laïkas, vivaient sur cette propriété du secteur de Gy (Haute-Saône) "dans des conditions incompatibles avec leurs besoins physiologiques", a ajouté l'association de protection des animaux.



En attendant que la justice ne statue sur leur sort, les animaux ont été pris en charge dans différents refuges de la SPA. Pour le moment, aucun d'entre eux ne peut être proposé à l'adoption. La SPA a assuré qu'elle se porterait partie civile si des poursuites sont engagées à l'encontre des propriétaires.