publié le 21/11/2019 à 21:03

Le 3 avril 2018, un chauffard roulant beaucoup trop vite a percuté la voiture conduite par Nadia Karmel, tuant ses deux filles Lila 3 ans et Adélaïde 2 ans. Son troisième enfant, Isaac, alors âgé d'un mois s'en est sorti miraculeusement mais gardera des séquelles à vie. Le chauffard a été condamné ce jeudi 21 novembre à 5 ans de prison dont 3 ferme par le tribunal correctionnel de Laon pour "homicides et blessures involontaires".

"J'ai perdu mes deux enfants, de fait il n'y aura jamais vraiment de soulagement, confie Nadia Karmel sur RTL. Par contre je trouve une forme d'apaisement dans cette condamnation parce que ça marque un vrai tournant dans l'insécurité routière. Je pense qu'il y a une volonté de la part des magistrats d'arrêter cette violence routière".

A l'issue de la condamnation, l'avocat du chauffard a dénoncé une peine "beaucoup trop lourde pour un accident de la route" et une "campagne médiatique qui a porté ses fruits entrainant le tribunal a jugé de façon anormale et inhabituelle". Il a décidé de faire appel.

"On parle d'un accident évitable et prévisible, déplore la mère de famille. Je trouve ça terrible comme mots et en réalité je trouve ça même désobligeant pour les victimes de la route. (...) Il n'y a jamais eu de regards. On peut se demander s'il y a réellement une prise de conscience de l'acte commis et de son comportement routier."