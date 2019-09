Secret-Défense :Toute la vérité, rien que la vérité !

publié le 12/09/2019 à 21:00

Tout le monde a entendu parler de l’affaire Ben Barka : l’enlèvement en plein Paris, d’un opposant politique marocain, par une équipe de barbouze avec l’aide de policiers français, le 29 octobre 1965.



Ce jour-là, des témoins le voient monter dans une 403 Peugeot banalisée, qui se perd dans la circulation. On ne le reverra plus jamais. Dans cette affaire des comparses ont été jugés mais les commanditaires de cet assassinat politique n’ont jamais été punis. Aujourd’hui, en 2019, le dossier de l’affaire Ben Barka est encore ouvert. Une plainte pour enlèvement et assassinat est toujours en instruction à Paris. Bachir Ben Barka, son fils, continue son combat pour faire éclater la vérité sur cette tragédie. Il est ce soir l’invité de l’heure du crime, ainsi que Elisabeth Borel dont le mari magistrat Bernard Borel a été assassiné à Djibouti dans des circonstances affreuses, en 1995. Vingt quatre ans plus tard, le mobile exact de ce crime est encore inconnu. Les auteurs présumés et le ou les commanditaires n’ont pas pu être confondu par la justice.

Le jeudi 15 janvier 2004, le chalutier breton « Bugaled Breizh » fait naufrage au large des côtes anglaises avec ses cinq membres d’équipage. Version officielle. Le naufrage a eu lieu parce que les filets se sont accrochés au fond de la mer Malgré le non-lieu qui retient cette version l’écrivain Yann Queffélec persiste à croire, comme les familles des marins disparus qu’un sous-marin en manœuvre, s’est pris dans ses filets et l’a entraîné vers le fond. Mes invités pensent que dans ces ces trois affaires on a voulu cacher la vérité au nom de la raison d’Etat...



Nos invités

Elisabeth Borel, veuve du juge Bernard Borel, François Graner et Alain Lucas, deux des trois initiateurs du Collectif Secret Défense, Bachir Ben Barka, fils de medhi Ben Barka, Yann Quéfélec, très impliqué dans l’affaire du Bugaled Breizh,Il est auteur de deux livres sur ce drame : « Adieu « Bugaled Breizh », (éd. du Rocher. 2009) et « On l'appelait Bugaled Breizh », (L’Archipel, 2014).