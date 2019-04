Scandale de la viande de cheval : 6 mois ferme pour l'ex-directeur de Spanghero

et AFP

L'un des plus gros scandale gastronomique du XXIe siècle a rendu son verdict. L'ancien directeur de l'entreprise de fabrication de viande Spanghero, jugé avec trois autres prévenus dans le principal volet du scandale de la viande de cheval vendue pour du bœuf, a été condamné ce mardi 16 avril à Paris à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis.



Le tribunal correctionnel a jugé Jacques Poujol coupable de tromperies liées à la viande de cheval. Il lui était notamment reproché d'avoir vendu entre 2012 et 2013 plus de 500 tonnes de cheval pour du bœuf au fabricant de plats préparés Tavola, dans une entente frauduleuse avec un négociant néerlandais, Johannes Fasen, condamné à deux ans assortis d'un mandat d'arrêt.

Lors du procès qui s'est déroulé en janvier et février, le parquet avait déjà requis de la prison ferme contre les deux principaux prévenus, dénonçant une fraude aux "effets catastrophiques", "organisée de concert" entre les Pays-Bas et la France.