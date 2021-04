Savoie : les maisons de tout un lotissement s'effondrent peu à peu

publié le 01/04/2021 à 13:09

Dans un hameau d'Aix-les-Bains, en Savoie, un lotissement a été construit dans les années 80 sur un sol très fragile, une ancienne carrière qui avait servi de décharge pendant des années. Aujourd'hui, certaines maisons commencent à s'effondrer.

Lentement, la maison de Marie-Ange, 65 ans, s'enfonce dans un terrain devenu trop meuble. À l'intérieur, sur les murs, les dégâts sont bien visibles. "Il y a une très très grosse fissure, montre-t-elle. Je peux carrément entrer ma main à l'intérieur. Cette fissure continue sur le plafond de mon salon, la maison se partage en deux".

Chez son voisin Michel, ce n'est pas mieux : "La maison est en train de basculer vers l'Est. Les poutres qui tiennent le toit sont en train de se déchausser". Nathalie et ses deux enfants, eux, ont eu très froid tout l'hiver. "Ça a été un calvaire, raconte-t-elle. Il n'y a plus aucune fenêtre qui ferme correctement, puisque tout a bougé".

Un appel à l'aide pour pouvoir partir

Françoise, 70 ans, a dû quitter sa chambre à coucher. "Vous entendez des gros craquements, des bruits énormes, j'avoue que j'ai peur", confesse-t-elle.

Les six maisons qui s'enfoncent sont vouées à la destruction, mais leurs propriétaires attendent désespérément que les assurances les indemnisent pour partir. D'où l'appel à l'aide de Nathalie et Françoise : "On attend qu'elles prennent leur responsabilité, c'est tout ce qu'on demande".

L'affaire est désormais aux mains de la justice, le promoteur et le géotechnicien devront s'expliquer lors d'un procès à Chambéry le 29 avril.