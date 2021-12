Une ruse à 5.000 euros. Depuis plus d'un an, une personne se faisant passer pour Michel Sardou a escroqué 5.000 euros à une habitante de Mâcon.

Fait encore plus surprenant. La victime avait déjà été approchée par un faux Patrick Bruel, mais elle avait refusé d'aller plus loin. Alors comment le faux Michel Sardou a-t-il réussi à berner la femme ? Tout commence fin 2020, lorsque la victime est contactée sur Instagram par le malfaiteur. Si elle se montre d’abord un peu méfiante selon les informations du Progrès, la femme finit par se laisser convaincre grâce à de fausses preuves : une photo de carte d’identité, des clichés des lieux de vie du chanteur, etc.

La victime affirme même qu'une relation romantique commence à se développer ente les deux personnes. Mais pour divorcer de son épouse, l’homme lui affirme qu’il a besoin d’argent. C'est alors qu'elle lui envoie près de 5 000 euros, soit l’entièreté de ses économies. Avant de réaliser, trop tard, qu’elle a été arnaquée.