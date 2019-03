et AFP

publié le 28/03/2019 à 23:10

Une mère soupçonnée d'avoir voulu tuer ses filles âgées d'un an et six ans en leur tailladant les poignets a été hospitalisée en psychiatrie, tandis qu'une enquête a été ouverte, a-t-on appris jeudi après du parquet de Saint-Nazaire. Les faits se sont produits dans la nuit du 19 au 20 mars au domicile familial, près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).



Les deux fillettes ont été retrouvées, sérieusement blessées, par leur père, séparé de sa compagne, alors qu'il venait chercher l'aînée pour la conduire le lendemain matin à l'école, a indiqué le parquet. La mère, trentenaire, avait également tenté de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les veines à l'aide d'un couteau.

Le père a prévenu les secours quand, inquiet de n'entendre aucun signe de vie à l'intérieur du domicile, il a aperçu sa fille aînée gisant sur le canapé. Les deux fillettes ont été transportées à l'hôpital de Saint-Nazaire et la cadette, âgée d'un an, a subi une opération d'urgence afin d'échapper à l'amputation de la main. Elles sont sorties de l'hôpital mercredi 27 mars.

La mère, elle, a été hospitalisée en psychiatrie à Blain (Loire-Atlantique). Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide sur mineur de 15 ans" par personne dépositaire de l'autorité parentale. Selon les premiers éléments, elle aurait agit seule mais ses motivations restent à éclaircir.