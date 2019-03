publié le 27/03/2019 à 12:02

Ils avaient trouvé la bonne combine. Cinq hommes ont trouvé une astuce efficace, et gratuite, pour voler de grandes tonnes de carburant. La petite équipe, qui a sévi dans la région parisienne, a été arrêtée lundi 25 mars.



Et la technique des malfaiteurs était rodée : équipés d'une télécommande "magique" (probablement achetée sur internet, selon les enquêteurs), les individus se dirigeaient pendant la nuit vers une station-service, généralement isolée au bord des routes départementales, dans le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Oise... et déverrouillaient les pompes, explique Le Parisien.

Bien souvent, le code de sécurité d'origine n'avait jamais été modifié. Une annonce publiée sur les réseaux sociaux indiquait aux conducteurs les stations cibles dans lesquelles tout le monde pouvait bénéficier de tarifs (très) réduits.

Au total, ce sont plus de 150.000 euros de carburant (soit environ 120.000 litres d'essence et de diesel) qui ont été volés, soit par les clients invités, soit par les voleurs eux-mêmes qui en chargeaient des cuves entières.



Il aura fallu un an aux enquêteurs pour les arrêter. Les hommes, âgés entre 30 et 50 ans, et initialement connus pour des délits réguliers mais mineurs, ont fini par être interpellés. Ils seront mis en examen ce vendredi pour vols en bande organisée et vol de carburant. Depuis, les stations-services ont réglé le problème : le code de sécurité des cuves a été modifié.