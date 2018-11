Saint-Étienne : un homme poignardé à la sortie d'une discothèque

et AFP

publié le 19/11/2018 à 04:18

Les faits ce sont produits tôt dans la matinée du dimanche 18 novembre. Deux hommes, suspectés d'avoir porté des coups de couteau dans le dos d'un troisième à la sortie d'une discothèque de Saint-Étienne (Loire), ont été placés en garde-à-vue, selon une source policière et auprès du parquet.



La victime, un jeune homme de 22 ans, a été pris en charge par les secours et hospitalisée avec un pronostic vital réservé. La scène s'est produite peu après 8 heures dimanche matin, à la sortie de la discothèque Tilt After Club qui est située dans le centre-ville de Saint-Étienne.

Dans l'enquête confiée à la sûreté départementale pour tentative d'homicide volontaire, les deux suspects, âgés de 19 et 21 ans, ont été arrêtés et placés en garde-à-vue au commissariat central de la ville peu après les faits.