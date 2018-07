publié le 30/12/2017 à 21:18

Un adolescent a été tué après avoir été percuté par une voiture à la sortie d'une discothèque, samedi 30 décembre vers 5 heures. Alors qu'un groupe de huit jeunes marchait sur un axe routier sans trottoir reliant la boîte de nuit au centre-ville de Boulogne-sur-Mer, une voiture a percuté trois d'entre eux avant de prendre la fuite, a indiqué le parquet à l'AFP, confirmant une information de La Voix du Nord.



L'un de ces trois jeunes a ensuite été percuté par une seconde voiture, a poursuivi le parquet. Ces deux accidents ont fait un mort - un mineur -, tandis qu'une jeune fille a été transportée dans un état grave au CHRU de Lille. Ses jours ainsi que ceux de la troisième victime ne sont pas en danger.

Le conducteur de la seconde voiture s'est spontanément présenté au commissariat et a été placé en garde à vue. L'enquête se concentrait samedi sur l'identification des victimes et la recherche du conducteur de la première voiture. La piste d'un accident, et non d'un acte intentionnel, était privilégiée.