Saint-Étienne : deux septuagénaires tués dans l’incendie de leur maison

et AFP

publié le 10/02/2020 à 14:50

Deux septuagénaires sont décédés dans la nuit de ce dimanche 9 au lundi 10 février dans l’incendie de leur domicile située dans la commune de Rochetaillée, à moins de 10 kilomètres au sud-est de Saint-Etienne, a-t-on appris auprès des pompiers.

Alertés par le voisinage, les secours sont intervenus peu avant 23h et ont ainsi permis d’éviter la propagation de l’incendie aux maisons voisines. Les corps des occupants de cette maison, construite sur plusieurs niveaux et dont la toiture s’est effondrée, ont été retrouvés sans vie sous les décombres. Les deux victimes, un homme et une femme, étaient âgées de 70 ans.

Une quarantaine de pompiers ont été sollicités afin de venir à bout des flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.