Yvelines : comment Halima, aide-soignante, a sauvé 11 handicapés d’un incendie

publié le 15/01/2020 à 20:32

Elle a sans doute évité la mort d'une dizaine de personnes handicapées. Le 23 février 2018, au péril de sa vie, Halima Lamali, une aide-soignante originaire de Dreux, a sauvé onze résidents d'un incendie. À la suite de cet épisode de bravoure, elle recevra la médaille du courage et du dévouement des mains des pompiers du département.

La nuit de l'incendie est le premier chapitre de son livre La veilleuse publié ce jeudi 16 janvier, chez Michel Lafon. Elle y raconte cette nuit-là : "Mes collègues partent et l'alarme incendie se déclenche. Je décide d'appeler la directrice et elle me dit 'Appelez les pompiers'. Je pousse la porte coupe-feu et un rideau de flammes surgit du plafond. Je sors alors les résidents sans réfléchir", se rappelle Halima Lamali.

"Je ne pense pas au danger, je les sors un par un mais quand je fais le décompte, je me rend compte qu'il en manque un. Les pompiers essayent de m'empêcher de rentrer à nouveau dans le bâtiment mais je finis par le sortir tandis que le feu progresse", poursuit l'aide-soignante.

À travers ce livre, Halima Lamali, veut alerter sur ce métier difficile : "J'ai écrit ce livre pour apporter une voix de plus, on ne parle pas assez de notre façon de travailler. De plus en plus, notre métier est mis à mal. On travaille dans des conditions impossibles."

Mais la courageuse aide-soignante ne manque pas de rappeler le sens que son métier a pour elle :" Aujourd'hui, je travaille en foyer de protection de l'enfance mais je continue à faire des remplacements auprès des handicapés. Chez moi, aider les gens c'est inné. J'espère que les choses vont bouger".