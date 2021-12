Royaume-Uni : l'émir de Dubaï condamné à payer 640 millions d'euros pour son divorce

Mohammed bin Rached Al-Maktoum et son ancienne épouse la princesse Haya.

640 millions d'euros. Une condamnation record en Angleterre pour un divorce. Ce jugement constitue le dernier épisode d'une série de batailles juridiques révélant enlèvements, fuite en bateau et piratages informatiques au sein de la famille de l'émir de Dubaï.

Le dirigeant de 72 ans, chef du gouvernement des Emirats Arabes Unis, devra payer environ 300 millions d'euros à sa sixième épouse, la princesse Haya de Jordanie, 47 ans, qui s'était enfuie à Londres en 2019, emmenant leurs deux enfants. Il devra aussi effectuer des paiements pour leurs enfants Al Jalila, 14 ans, et Zayed, neuf ans, qui pourraient atteindre au total à plus de 340 millions d'euros. Cela devrait couvrir la pension alimentaire et les frais liés à leur sécurité, selon un jugement du tribunal des affaires familiales.

Sécurité renforcée et train de vie fastueux

"Compte tenu de leur statut et des menaces générales de terrorisme et d'enlèvement auxquelles ils sont confrontés dans de telles circonstances, (les enfants du souverain) sont particulièrement vulnérables et ont besoin d'une sécurité renforcée pour assurer leur sûreté dans ce pays", a déclaré le juge Moor.

En plus de cette donnée sécuritaire, le jugement rendu mardi a mis en lumière un train de vie fastueux de la princesse Haya. Elle a soumis à la cour des justificatifs montrant des dépenses annuelles de 14 millions de livres, comprenant l'achat de cinq voitures l'an dernier. Elles les a financées en vendant des bijoux ou des chevaux. Selon le jugement, elle avait payé pendant son mariage plusieurs millions de livres pour soudoyer son service de sécurité et acheter leur silence sur une aventure avec un agent de protection.