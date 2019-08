publié le 03/08/2019 à 14:16

Elles n'auront pas fait long feu. Les longues-vues, installées en mai dernier sur le parvis de la cathédrale de Rouen, ont été retirées mercredi 31 juillet. En cause : leur utilisation détournée, notamment par des enfants, qui utilisaient ces installations en libre-service pour jeter un œil aux balcons et aux appartements voisins, plutôt qu'à l'édifice religieux.

La Métropole Rouen Normandie a été avertie par des habitants du quartier. Contactée par RTL.fr, elle précise qu'il ne s'agissait pas de "voyeurisme" à proprement parler mais plutôt de jeux d'enfants. Les voisins concernés n'ont d'ailleurs pas porté plainte.



La disparition des deux jumelles n'est que temporaire puisqu'elles ont été renvoyées à l'atelier. "Ça ne va pas durer longtemps" précise la collectivité. L'objectif est de rajouter une pièce aux longues-vues afin qu'elles n'offrent plus une vue à 360 degrés... Et que leurs utilisateurs n'aient plus d'yeux que pour la somptueuse cathédrale de Rouen.