Un homme d’une trentaine d’années a été condamné à dix mois de prison, dont six avec sursis, par le tribunal de Vienne dans l’Isère. Une plainte pour voyeurisme avait été déposée par une femme en septembre dernier et le prévenu a été confondu grâce aux images de vidéosurveillance. Les investigations menées par les enquêteurs ont en effet permis d’identifier l’homme qui épiait les femmes dans les toilettes d’une station-service sur une aire d’autoroute.



Équipé de son téléphone portable, le trentenaire, domicilié dans la région grenobloise, s’était introduit dans les toilettes pour femmes et les prenait en photos ou les filmait par-dessus les cloisons, rapporte ainsi le journal Le Dauphiné Libéré. La plaignante, particulièrement choquée, avait repéré le manège du voyeur, qui n’en était pas à son coup d’essai. D’autres équipes d’enquêteurs l’ont également reconnu sur les images de vidéosurveillance.

Convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue, l’auteur des faits a été déféré devant le tribunal en raison d’un casier judiciaire chargé, précise Le Dauphiné. Jugé pour "violences avec préméditation", il s’est vu signifier un mandat de dépôt dès l’énoncé du verdict. Le voyeur dort désormais derrière les barreaux.