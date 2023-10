Rouen : les fumées de l’incendie de deux immeubles désaffectés sont-elles toxiques ?

Deux anciens immeubles d'habitation, qui étaient désaffectés, ont été détruits par un spectaculaire incendie ce week-end à Rouen. Plus de 120 pompiers ont combattu le brasier, qui s'est déclaré samedi 30 septembre en fin d'après-midi. Un immense panache de fumée a survolé l'agglomération, suscitant l'inquiétude chez les habitants de la cité rouennaise et des communes limitrophes. Car ces immeubles, qui dataient des années 1960 et se sont effondrés dans la nuit de samedi à dimanche, contenaient de l'amiante.

Sous les yeux des riverains autorisés à s'approcher, les lances-automatique arrosent toujours les carcasses des deux immeubles. Beaucoup de questions restent pour l'instant sans réponses. L'origine de l'incendie de ces bâtiments, fermés depuis 2018 mais régulièrement squattés, est pour le moment inconnue. Avec la présence d'amiante, le voisinage se demande surtout ce qu'il a respiré. "J'ai une capacité pulmonaire à 50% et (samedi) soir j'étais quand même gêné. Il y avait certainement de l'amiante dans ces fumées", craint Georges, qui habite à proximité de l'incendie.

"Pas d'inquiétudes majeures", selon la mairie

Les autorités, réunies en cellule de crise dimanche matin, ont tenu à rassurer les habitants. Par précaution, l'école située à proximité du sinistre va être fermée jusqu'à nouvel ordre. "On n'a pas d'inquiétudes majeures pour le moment. Plusieurs balises existent sur le territoire depuis l'incendie de Lubrizol, qui permettent de mesurer les particules fines dans l'air. On nous dit qu'il n'y a pas d'inquiétudes sur ces seuils de particules fines", a assuré l'adjointe au maire de Rouen Fatima El Khili.

Les analyses et prélèvements pour mesurer la présence d'amiante sont actuellement en cours. Les résultats ne sont pas attendus avant mercredi 3 octobre. Il y a presque quatre ans jour pour jour, un feu touchait le site de lubrifiants automobiles de Lubrizol à Rouen, classé Seveso seuil haut. Il avait provoqué un gigantesque panache de fumée noire et près de 10.000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé.