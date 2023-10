Rouen : deux immeubles désaffectés et ravagés par un incendie s'effondrent

Un important incendie s'est déclaré, samedi 30 septembre, dans le quartier Saint-Julien de la ville de Rouen (Seine-Maritime). Les flammes ont touché deux immeubles désaffectés, qui ont fini par s'effondrer. Selon un communiqué du maire de la ville, Nicolas Mayer-Rossignol, publié dans la nuit, aucune victime n'est à déplorer à ce stade.

"L'incendie semble désormais circonscrit et le risque de propagation écarté. Même si la situation est toujours en cours d'évolution, la phase d'extinction finale du feu est en cours", assure le communiqué. Selon les premières informations, le feu aurait débuté vers 18h dans un immeuble désaffecté de ce quartier de Rouen.

Les flammes ont ensuite progressé vers un autre immeuble désaffecté. L'origine de cet incendie reste encore inconnue. Sur les réseaux sociaux, plusieurs images et vidéos, captées par les habitants de la ville, ont été publiées. Des flammes impressionnantes et un gros panache de fumée sont notamment visibles.

D'après les informations de Paris-Normandie et de l'Agence France-Presse, environ 130 pompiers et 28 véhicules ont été mobilisés pour tenter d'arrêter ce violent incendie. "Ces immeubles sont faits d'acier et de verre. Sous le feu, l'acier s'est ramolli", a raconté Thomy Chauvel, commandant en charge des opérations de secours, au quotidien régional.

La municipalité de Rouen a annoncé qu'elle allait tenir une réunion de crise dans la matinée du dimanche 1er octobre. Comme le précise le communiqué, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a réalisé des mesures afin d'étudier la possible toxicité des fumées. "Aucun seuil de dangerosité n'a été relevé", assure la ville de Rouen. "Des analyses complémentaires des pollutions éventuelles, en particulier l'amiante, [seront] menées dès ce dimanche", poursuit le communiqué.