Il y a presque deux ans, le 26 septembre vers 3h du matin, des opérateurs de Lubrizol ont fait face aux flammes lors de l'incendie de l'usine : "on a commencé à essayer d'éteindre mais nous n'avions pas les moyens", raconte un employé. Malgré l'ampleur de feu incontrôlable, Reginald et ses collègues font leur possible : "on a déplacé des produits dangereux, on a mis en place des rideaux d'eau... On ne peut pas savoir comment le feu va réagir."

Aux reflexes des opérateurs, les grands moyens des sapeurs pompiers prennent la relève, parmi eux, le capitaine Eddy Kopyla, chef du regroupement technique et logistique, se souviens de l'état d'esprit : "l'effort collectif qu'il a fallu réaliser pour atteindre l'objectif et puis le regard des personnes très expérimentées dans un état sidéré qui supposaient que ça n'allait pas être une intervention comme les autres."

Il aura fallu batailler 12h du front à l'usine à la coordination à l'arrière, la médaille a donc un parfum de reconnaissance pour Philippe, un des opérateurs de Lubrizol : "c'est une fierté d'avoir le même titre que les sapeurs pompiers, on s'en rappeler toute notre vie." Un hommage prolongé le 14 juillet puisque des pompiers mobilisés lors de l'incendie défileront sur les Champs Elysées.