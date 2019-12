publié le 20/12/2019 à 20:54

Ce vendredi 20 décembre, les forces de l'ordre ont interpellé puis placé en garde à vue un convoyeur de fonds de la Brink's à Rouen en Seine-Maritime. L'individu aurait "parlé d'une tuerie de masse" pendant sa tournée.

Des propos "déplacés" ont été proférés à l'encontre d'un de ses collègue, rapporte le journal Paris-Normandie. Selon la communication de l'entreprise: "il l'a menacé". Une situation complexe car les salariés sont en possession d'armes à feu dans le cadre de leur travail.

Une fois l'alerte donnée, les hommes de la Brigade de recherches et d'intervention (BRI) sont intervenus dès que possible par souci de sécurité. C'est grâce aux données de géolocalisation de son véhicule blindé que la police rouennaise a pu prendre le relais et procéder à son arrestation. Les motivations du suspect restent, pour l'heure, encore à éclaircir.