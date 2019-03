Roissy : une militaire de la force Sentinelle se suicide avec son arme de service

et AFP

publié le 14/03/2019 à 01:00

C'est à l'aide de son fusil d'assaut Famas que cette jeune militaire de la mission antiterroriste Sentinelle s'est donnée la mort. La jeune femme de 24 ans a été retrouvée par ses collègues dans la chambre qu'elle occupait dans une caserne de l'armée située sur la plateforme de l'aéroport de Roissy lundi 11 mars en début d'après-midi, selon une source proche du dossier.



Le porte-parole du gouverneur militaire de Paris a également confirmé le décès sans donner plus de détails. Comme la procédure l'exige, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Villepinte (Seine-Saint-Denis) pour recherche les causes de la mort.

Comme l'indique Le Parisien, qui a révélé l'information, la victime appartenait à l'Armée de terre et était déployée sur ce secteur pour prévenir et lutter contre les attaques terroristes dans la zone de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.