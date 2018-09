publié le 27/09/2018 à 13:28

Pascal Filoé a finalement succombé à ses blessures. Jeudi 27 septembre, vers 10 heures du matin, il avait été poignardé à trois reprises rue Camille Douls, devant l'Hôtel de Ville de Rodez (Aveyron) et son pronostic vital était engagé. Il était le directeur de la Prévention et de la Sécurité Publique et père de trois enfants, selon La Dépêche du Midi, et avait une cinquantaine d'années.



L'auteur des coups mortels a été arrêté après avoir été poursuivi par un employé municipal jusque dans une boutique, raconte France 3 Occitanie. Il n'aurait pas opposé de résistance lors de son interpellation par les forces de l'ordre, racontent également différents médias locaux.

Selon France 3, le suspect serait un homme d'une quarantaine d'années, nouvel arrivant en Aveyron. Il serait connu des services de police.

Le décès du "Monsieur Sécurité" de la ville a été annoncé en début d'après-midi.