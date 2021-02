publié le 12/02/2021 à 12:35

Coline Rojtman, la fille de Richard Berry, a été entendue jeudi 11 février par les enquêteurs dans le cadre de l'accusation d'inceste portée par celle-ci contre son père. Les faits selon elle remontent aux années 1980, lorsqu'elle avait 8 à 10 ans. Fin janvier, elle avait déposé une plainte, engendrant l'ouverture d'une enquête préliminaire. Quelques semaines plus tard elle a pu s'exprimer.

"C'est une déchirure, il faut bien le comprendre", rappelle l'avocate de Coline Rojtman. "Dénoncer un parent, dénoncer un membre de sa famille, ça restera toujours une douleur, et en même temps un soulagement", explique-t-elle. L'avocate salue "le courage" de sa cliente, et assure que "la peur doit changer de camp". "Si ma cliente avait dit qu'hier on lui avait volé son portefeuille dans le métro, tout le monde l'aurait crue", illustre-t-elle.

"Mais là, elle dit qu'elle a été victime d'abus, et c'est elle la menteuse ? Pardonnez-moi, ça, ça me laisse sans voix", s'insurge l'avocate. Richard Berry dément de son côté fermement les accusations.