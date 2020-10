Rennes : les tortionnaires d'un jeune homme condamnés

publié le 13/10/2020 à 02:15

Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné cinq hommes à de la prison ferme, pour des faits dignes d'un polar, lundi 12 octobre.

L'histoire est racontée dans les colonnes de Ouest France. En juin 2019, les accusés ont enlevé un jeune homme à Rennes et lui ont fait vivre un calvaire pendant plusieurs heures. Ils voulaient savoir où se trouvait sa petite amie. Cette dernière était une "mule" et leur devait 140 000 euros après s'être faite intercepter à l'aéroport de Cayenne avec plus de 3 kilos de cocaïne qu'elle était censée ramener en métropole.

Pour parvenir à faire parler leur victime, les agresseurs l'ont rouée de coups de pieds et de poings. Ouest France rapporte également que les tortionnaires ont déshabillé intégralement le jeune homme et qu'ils l'ont menacé de le couler dans un lac. La victime a ensuite été attachée, bâillonnée tandis que les coups continuaient à pleuvoir. Seule l'arrivée des gendarmes, à la tombée de la nuit, a fait cesser ces actes de torture.

Selon Ouest France, les cinq agresseurs, poursuivis pour "séquestration" et "violence aggravée", ont été condamnés à des peines allant de 3 à 4 ans de prison. La victime, elle, s'est vue délivrer un certificat médical d'ITT de 10 jours.