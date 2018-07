Rennes : ils saccagent leur collège et font plus de 15.000 euros de dégâts

publié le 24/12/2017 à 04:34

Les dégâts se chiffrent entre 15.000 et 20.000 euros, d'après les premières estimations. Dans la nuit du 22 au 23 décembre, aux alentours de 1h du matin, deux adolescents de 13 et 14 ans s'en sont pris à leur collège, à Rennes en Ille-et-Vilaine, relate Ouest France. Au marteau, ils ont saccagé une douzaine de classes avant d'être interpellés par des policiers de la Bac. Le concierge, réveillé par l'alarme de l'établissement avait prévenu les forces de l'ordre. L'interpellation a été musclée alors que l'un des deux jeunes a tenté de frapper un policier avec son marteau.



Avant cela, les deux collégiens avaient notamment détruit plusieurs ordinateurs et des rétroprojecteurs, ainsi que le piano et la batterie de la salle de musique. Quant à la salle d'arts plastiques, elle a été badigeonnée de peinture. D'après les premières estimations, le préjudice s'élève à 15.000 voire 20.000 euros, indique France 3 Bretagne.

Une vengeance contre leurs professeurs ?

Après avoir passé la journée en garde à vue, ils ont été remis à leurs parents dans la soirée de samedi. Si leurs motivations restent assez obscures, ils ont expliqué avoir voulu s'en prendre aux classes des professeurs qu'ils n'aimaient pas, signale France 3 Bretagne. Ils ont tous les deux reconnu les faits et seront présentés à juge pour enfants au mois de février.