Rennes : des enseignants en grève après les violences d'un élève de CM2 sur son institutrice

Les enseignants d'une école de Rennes sont en grève ce lundi 28 novembre. Ils sont démunis face à la violence d'un enfant de dix ans, en classe de CM2, qui a frappé sa maîtresse en plein cours la semaine dernière et qui se montre d'ailleurs régulièrement violent. Ce garçon de dix ans terrorise sa classe, donne des gifles, des coups de compas...

En cours de sport, il a lancé ses chaussures dans la figure de son enseignante. "Il a enlevé ses chaussures, il s'est mis à courir, il s'est énervé. Il y a une enfant qui avait des béquilles. Il a récupéré les béquilles et il a tapé l'institutrice avec les béquilles", explique la présidente des parents d'élèves FCPE. "C'est un enfant qui porte des coups sur un adulte. Nous, on est inquiet. Les enfants sont aussi profondément choqués", dit-elle.

Un élève un peu plus costaud que les autres a dû s'interposer pour protéger l'institutrice. La responsabilité pénale de l'agresseur présumé, beaucoup trop jeune, ne peut pas être engagée, mais une procédure a été ouverte au titre de la protection de l'enfance. Le changement de classe proposé ne satisfait pas les familles.

"Notre souhait, c'est un vivre ensemble et c'est dans ces conditions qu'il y a une grève qui a été programmée par le corps enseignant pour alerter sur ces conditions, sur les conditions générales des enfants qui connaissent des difficultés et pour lesquelles, malgré des appels répétés, il ne se passe rien", dit la présidente des parents d'élèves FCPE. Depuis mardi dernier, l'élève est absent et les enfants sont soulagés.

