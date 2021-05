Reims : une femme tuée par arme blanche, son conjoint interpellé

et William Vuillez

publié le 12/05/2021 à 11:42

Une semaine après le terrible drame de Mérignac, est-ce un nouveau féminicide ? Ce mardi, une femme d'une trentaine d'années a été trouvée sans vie dans son appartement de Reims, son compagnon grièvement blessé à proximité, a indiqué mercredi le parquet. Ce dernier a été interpellé et une enquête a été ouverte par le parquet de Reims, pour "meurtre sur conjoint".

Mardi l’employeur d’une femme de 30 ans, inquiet de ne plus avoir de nouvelles d’elle depuis 3 jours, a prévenu la police. Selon nos informations, la police s'est rendue au domicile vers 18h, sur place, les fonctionnaires enfoncent la porte, et la découvrent au sol, morte, dans une flaque de sang, tuée par arme blanche. Les policiers vont également retrouver son compagnon âgé de 32 ans, grièvement blessé par arme blanche également, dans la salle de bain. Il a été placé en garde à vue et hospitalisé.

"Il a été opéré cette nuit", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette. L'arme qui aurait servi à commettre ce crime a été retrouvée au domicile. Les premières vérifications ne montrent pas d'antécédents judiciaires ni chez l'auteur présumé, ni chez la victime.

La piste privilégiée par les enquêteurs ce mercredi matin, est celle d’un féminicide suivi d’une tentative de suicide. L'enquête est confiée à la sûreté départementale. L'autopsie du corps de la défunte aura lieu dans la journée, a précisé le procureur.