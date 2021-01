publié le 11/01/2021 à 23:29

Une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs a été ouverte à l'encontre du plasticien Claude Lévêque. Cela fait suite à des accusations d'un sculpteur de 51 ans qui dit en avoir été victime avec ses deux frères, a indiqué lundi 11 janvier le parquet de Bobigny. L'enquête a été ouverte au printemps 2019 et confiée à la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis, où réside l'artiste.

Dans une enquête publiée dimanche soir par Le Monde, le sculpteur Laurent Foulon raconte avoir été violé par le plasticien dès l'âge de 10 ans et jusqu'à ses 17 ans, au milieu des années 1980. Il a signalé ces agissements dans une lettre adressée à la procureure de Bobigny en février 2019. "J'ai conscience que les actes criminels dont j'ai été victime sont certainement aujourd'hui prescrits mais cette plainte me permet de dénoncer à la justice d'autres actes non prescrits sur d'autres victimes et de signaler qu'un ou plusieurs mineurs sont à l'heure actuelle en grand danger d'abus sexuels", y écrivait-il. Le sculpteur accuse le plasticien d'avoir aussi violé ses deux frères.

Par le biais de son avocat, le plasticien a pointé lundi soir dans un communiqué des "accusations graves" et dénoncé des "propos diffamatoires et calomnieux soutenus par Laurent Foulon", qui fait preuve d'un "acharnement incessant" envers lui.

Un artiste libertaire

Figure à la mode des avant-gardes de la fin des années 1970, Claude Lévêque est connu pour ses installations, aux thèmes souvent provocateurs. Fin 2018, un diadème aux 16 branches d'inox au sommet de l'Opéra Bastille et deux énormes roues lumineuses sur le grand escalier de l'Opéra Garnier avaient fait polémique, certains jugeant ces installations déplacées. Il a oeuvré dans des lieux emblématiques comme le Louvre, la Banque de France, le bassin des Tuileries, mais aussi dans une cité HLM, des usines désaffectées...