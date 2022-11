Elle s'appelait Shaïna. Samedi 19 novembre sur France 2, Léa Salamé recevait Yasin Hansye, le frère de cette adolescente de 15 ans, poignardée et brûlée vive dans le cabanon d'un jardin ouvrier fin octobre 2019. Venu rappeler la tragique histoire de sa sœur à l'occasion de la sortie d'un documentaire lui étant consacré, un geste du jeune homme a particulièrement ému le plateau.

Alors qu'il racontait son arrivée sur les lieux du drame, Yasin a sorti un petit paquet de sa poche pour montrer "ce qu'il reste physiquement" de Shaïna. À l'intérieur, un bijou calciné. Cette bague en or est l'un des deux éléments, avec l'appareil dentaire de la jeune fille, qui ont permis de l'identifier. "On a seulement ça d'elle", a-t-il expliqué face à un plateau bouleversé et silencieux.

Trois ans après les faits, le procès pour juger le meurtre de Shaïna n'a pas eu lieu. "C'est très long pour nous", a soufflé le jeune homme alors que la famille attend également le procès en appel pour l'agression sexuelle en réunion subie par la jeune fille deux ans avant sa mort. "Même si ma sœur était là, imaginez la souffrance pour elle", a-t-il lancé à Olivier Véran, également invité de l'émission.

"Une justice plus humaine est une justice qui arrive à dégager des moyens et du temps pour mieux s'occuper des victimes et des accompagnants", a répondu le porte-parole du gouvernement. L'argument n'a cependant pas convaincu Yasin, qui pour déplorer le manque d'empathie de la justice a de nouveau évoqué le bijou que portait Shaïna lorsqu'elle a été tuée. "On a fait la queue à l'accueil pour récupérer la bague. Une fois donnée, ils nous ont indiqué la sortie. C'est plus agréable d'aller acheter du pain à la boulangerie", a-t-il regretté.

