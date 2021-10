Quatre acteurs de films pornographiques mis en examen pour "viol"

Quatre acteurs ont été mis en examen le 22 octobre dernier pour "viol". Trois d'entre eux ont été incarcérés, dans le cadre de l'enquête ouverte à Paris sur la plateforme de vidéos pornographiques "French Bukkake", a-t-on appris jeudi de sources judiciaire et proche du dossier confirmant une information de BFMTV.

Ce serait la première fois que des acteurs sont poursuivis pour viol dans les investigations visant l'industrie pornographique, selon la source proche du dossier. Dans cette enquête, quatre personnes, dont les producteurs surnommés "Pascal OP" et "Mat Hadix", avaient été mis en examen notamment pour "proxénétisme" et "traite d'êtres humains" aggravés en octobre 2020.



