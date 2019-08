publié le 13/08/2019 à 20:20

Les secouristes de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Gavarnie ont lancé un appel à témoins ce mardi 13 août, pour retrouver une homme âgé de 41 ans, disparu en montagne dans le secteur de Cauterets, dans les Pyrénées. Une dizaine de personnes est mobilisée pour localiser ce trailer expérimenté, malgré des conditions climatiques difficiles.

Le sportif, père de 3 enfants, était parti seul lundi 12 août en reconnaissance pour le Grand Raid des Pyrénées, qui a lieu du 22 au 25 août, rapporte Sud Ouest. "Taille 1,78m, 68kg, cheveux châtains courts, yeux marrons, sa barbe en ce moment est plus fournie que sur la photo. Tenue vestimentaire probable : T-shirt manches longues clair, short de couleur foncé, ceinture porte gourde", indique l'appel à témoins.

Des conditions difficiles dues au brouillard compliquent le travail des secours dans ce secteur vaste et accidenté, entre 1.800 et 2.400 mètres d’altitude. Des renforts venus d'Argelès-Gazost et Pierrefitte sont attendus mercredi matin.

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le poste des CRS de Gavarnie au 05 62 92 48 24.