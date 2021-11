C'est une histoire qui aurait pu virer au drame. Ce dimanche, vers 18h30, un homme s'est enlisé dans le lac de Vinça dans les Pyrénées-Orientales, à une trentaine de kilomètres de Perpignan.

Comme révélé par L'Indépendant, l'homme, parti promener son chien s'est soudain retrouvé pris au piège, embourbé jusqu'au milieu du torse. C'est à ce moment-là que son Malinois a écrit une des plus belles pages de sa vie et sauvé la vie de son maître. Le chien s'est assis sur la laisse afin d'éviter que son maître ne s'enfonce entièrement, ce qui a laissé le temps pour que l'alerte soit donnée par un passant et que les secours arrivent sur place.

Une fois sur les lieux, une quinzaine de sapeurs-pompiers ont pu sauver l'homme et l'extirper de ce bourbier. En hypothermie, il a été évacué vers l'hôpital le plus proche.